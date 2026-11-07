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雄獅前三季賺逾一股本
雄獅（2731）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益2.86億元，年減36.11%，單季每股純益（EPS）3.06元。累計前三季稅後純益9.64億元，年減22.34%，EPS 10.34元。
公司另公告，10月營收29.89億元，年成長2.73%，創同期新高；累計前十月營收276.49億元，年增9.24%。
雄獅表示，今年前三季國人出境累計約達1,625萬人次，較去年同期成長 15.2%，第3季適逢暑假旅遊旺季，國人出境需求維持高檔帶動營運表現，短線方面受惠於產品優化與市場提前布局、「夏日旅遊提案」行銷活動奏效、中南部航班增加擴大東北亞、東南亞短線旅遊市場，三大因素進一步推升短線旅遊買氣；長線市場亦憑藉多元主題行程與元件採購優勢維持競爭力。
惟第3季受國際油價高檔震盪致使航空與運輸成本墊高，疊加匯率波動，對本季整體獲利表現帶來短期的影響。
展望第4季，短線旅遊受惠秋季賞楓、冬季滑雪與賞極光需求強勁，加上線上、線下旅展促銷加持，訂單動能顯著，可望再創高峰；2027年則因7天春節效應，短線買氣已較去年同期成長三至四成。將持續以靈活定價與高附加價值產品組合優化成本結構，維持長期營運韌性。
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