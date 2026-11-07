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研華、樺漢、凌華 10 月營收跳高
工業電腦（IPC）廠今年10月營收強強滾，研華（2395）10月營收113.36億元，月增5.5%、年增88.4%，單月歷史新高，樺漢、凌華亦交出同期新高紀錄。
研華今年前十月營收902.88億元，年增53.1%，亦登頂。研華10月營收以區域別而言，北美及韓國市場表現最突出，分別年增118%、112%；歐洲、中國大陸、台灣、日本及新興市場動能強勁，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為56%、95%、70%、44%及22%。
樺漢10月營收162.19億元，月減8.7%、年增39.3%；今年前十月營收1,511.55億元，年增32.1%，單月及累計前十月皆為同期新高。凌華今年10月營收15.27億元，月減0.2%、年增57.1%；累計凌華今年前十月營收為139.15億元，年增44.1%。
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