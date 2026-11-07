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智邦10月營收攀峰
網通大廠智邦（2345）昨（6）日公布10月營收446.62億元，再創單月新高，連續三個月營收超過400億元。
法人看好，客戶拉貨需求持續成長，推升智邦第4季營收可望再創高。
今年以來智邦營收三級跳，1月營收215.3億元，6月營收突破300億元就直奔395.5億元，8月營收首次突破400億元來到408.7億元，10月營收再次跳階來到446.62億元，月增10.6%，年增91.2%，再創單月新高，累計前十月營收3,310.65億元，年增65.8%。
智邦昨日受大盤影響一度落入跌停，終場跌100元收1,280元，股價自6月底高檔2,825元回檔以來，跌幅達54.7%。
法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，新產品持續出貨，可望推升第4季營收再創單季新高。
因應客戶訂單持續成長，智邦近期董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限為1,000萬股，將充實營運資金以及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。
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