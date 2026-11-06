倍力資訊財報／今年前三季獲利賺贏去年全年 年增逾七成

倍力資訊（6874）公布2026年前三季財報，合併營收17.03億元，較去年同期成長53.33%，一舉超越2025年全年營收13.70億元，稅後淨利0.91億元，年增76.15％，每股淨利 3.83元，亦超過去年全年，其中前三季營收、獲利更創歷年同期新高。

倍力表示，今年代理及經銷產品業務成長顯著，反映企業持續投入資訊系統升級、數位轉型及資安建置。公司代理及經銷Oracle、SAP、Quest、One Identity、mamori.io等產品線，穩定支撐營收規模；自有軟體則以法遵需求為核心，聚焦上市櫃企業在主管機關法遵剛性需求下所需的財報編製及碳管理相關資訊軟體，代理與自有產品相輔相成，雙軌成長布局逐步發酵。

董事長許金隆表示，上市櫃企業須定期編製財務報告，並依法遵適用規定辦理碳管理及永續資訊揭露，相關作業具持續性與跨公司、跨部門整合需求。倍力以企業財會及永續部門為核心，因應財務報告申報需求開發出「IFRS財務報告書解決方案」；配合溫室氣體盤查需求開發出「CarbonKeeper碳管家」，現今順應政府推動IFRS 永續揭露準則 S1/S2。

目前財務報告書解決方案已累積超過450家上市櫃集團客戶，碳管家亦已累積超過150家跨產業客戶，涵蓋金融、製造、醫療及供應鏈企業，提供碳盤查、產品碳足跡、排放數據管理及查核底稿，深化永續管理布局。受惠法規要求，相關產品每年持續雙位數成長。

IFRS永續揭露準則自2026會計年度起分階段適用，由實收資本額100億元以上的上市櫃公司率先適用；第二階段則是資本額50億元到100億元的上市櫃公司自2027會計年度起適用，依藍圖規範永續專章須依年報時限申報。倍力認為現在正是企業的導入準備期，樂觀看待永續資訊揭露產品「S管家」明年的市場需求。