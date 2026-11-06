富采法說會／第3季 EPS 1.99元 董座彭双浪坦言 AI 排擠衝擊第4季營收

LED龍頭廠富采（3714）6日召開法說會並公布第3季財報。受惠電視背光旺季拉貨、車用顯示器及感測需求回穩，單季合併營收達66.9億元，營業毛利率攀升至12.3%，加上處分轉投資股權等業外收益達16.8億元挹注，稅後純益12.7億元，季增1.8%，較去年同期轉虧為盈，每股純益1.99元。

不過，董事長彭双浪示警，下半年全球市場面臨AI產業鏈排擠效應，導致關鍵材料缺料漲價、抑制終端買氣，第4季供應鏈出現「旺季不旺」，預估營收將面臨較大幅度的下滑。

回顧第3季營運，富采在產品組合優化與嚴格控管營運費用帶動下，本業虧損持續收斂，單季營業淨損降至3.0億元，營業淨損率由第2季的負6.0%改善至負4.5%，EBITDA獲利率達5.7%。

在主要產品線表現方面，電視背光受惠雙11與黑五購物節備貨啟動，加上品牌積極推廣大尺寸及高階RGB直下式分區點亮技術，帶動紅綠光LED用量與市占率提升，單季營收季增近20%，占集團營收比重約19%；車用營收占比達21%，受傳統尾燈LED晶片提前拉貨與分區背光專案放量帶動，單季營收季增8%；IT背光（筆電、螢幕、手機）營收占比約13%，受全球半導體與記憶體缺貨影響，靠著新增韓系客戶減緩衝擊，單季微幅季減1.9%。

展望第4季，彭双浪指出，AI產業鏈排擠效應帶動記憶體與CPU等核心材料缺料且價格飆漲，推升終端3C產品售價，進而壓抑終端消費需求，使得下半年傳統旺季呈現旺季不旺態勢。第4季營收預期將出現較大幅度下滑，加上原物料成本上揚壓力，獲利亦將受到一定程度影響，公司將持續透過產品組合調整及嚴格控管費用來維持獲利能力。

針對第4季各產品線表現，電視背光與IT產品因節慶備貨高峰已過，加上終端不確定性高，預估單季營收皆面臨雙位數季減；車用領域則因部分IC與電子元件供應緊俏、尾燈晶片拉貨告一段落，預估營收呈現個位數季減；感測與植物照明事業亦進入傳統淡季，營收預計較第3季下滑，但全年仍將維持雙位數年成長。

面對產業轉型與營運調整，富采先進顯示Micro LED業務下半年營收將遠高於上半年，全年有望接近倍數成長，目前車用透明顯示產品已陸續送樣驗證，預計明、後年放量貢獻；光通訊元件亦步入送樣階段，正積極與夥伴洽談多元商業合作。

此外，富采第4季完成減資退還股款後，股本大幅瘦身，將進一步提升資本配置效率與整體企業價值。