愛山林奪「新店曦」公辦都更案 預計投入66億元

愛山林（2540）6日公告，獲選為「新店曦」公辦都更案之最優申請人，該案基地面積約2,408.24坪，預計投入金額為66億元，規劃興建兩棟住宅大樓以及一棟法院大樓。

「新店曦」基地位於新店區中華路與三民路口，鄰近IKEA、裕隆城、碧潭水岸及捷運新店區公所站、小碧潭站，具備良好區位條件與生活機能。

愛山林近年積極參與公辦都更案，在手案量包括全國最大TOD「新北十四張站暨南機廠捷運開發案」、南港台電CR-1公辦都更案、中正紀念堂站「捷四」土地開發案、基隆七堵一德新村都更案、中山長春公辦都更案等。

愛山林表示，近年持續由傳統代銷業務，逐步轉向「土地開發、自建案、代銷及營造」多元發展模式。隨著自建案陸續完工交屋，未來營收與獲利可望由單一代銷業務，轉為由建設案交屋與長期開發案共同支撐。

愛山林表示，目前手上土地庫存量還高達數萬坪，將會持續擴大購地版圖、專注土地開發及建案銷售等多元發展，隨著各案陸續進行推案並交屋，未來展望榮景可期。