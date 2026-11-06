昕力資營收／10月創22個月新高 攜手 HPE 推新機、規劃建置算力中心

資訊服務廠昕力資訊（7781）公告10月合併營收1.05億元，創22個月以來單月新高，年增50.39％、月增47.03％。昕力同時宣布以自研的企業級Agentic AI平台OrientAI攜手HPE企業級AI基礎架構，推出地端「AI開發一體機」，並規畫投資建置AI營運算力中心（AIDC），針對金融、醫療、製造業與政府部門提供整合算力、應用與治理的主權 AI 「智算力」服務方案。

昕力10月合併營收1.05億元、年增50.39％、月增47.03％，主因年底前適逢各項專案驗收高峰，及新推出的AI專用機獲得業界反應熱烈，累計今年前十月營收7.33億元、年增21.7％，第4季業績動能轉強，公司按進度送件申請上櫃。

昕力資訊董事長姚勝富表示，昕力旗下的SysTalk.ai與OrientAI系列產品已在HPE AI伺服器完成測試驗證，並陸續上架HPE ISV夥伴平台。昕力自建的AIDC將發揮軟體研發優勢，提供整合運算資源、模型與管理軟體的「智算力」服務。

透過OrientAI支援雲地推論調度，依企業資料管理要求與運算需求，判斷AI推論應於雲端或地端執行，並統一管理Token配額、使用量與成本，讓企業在取得算力的同時，即具備調度、治理與用量管理能力。藉由將軟體加值服務延伸至算力營運，昕力將協助金融、醫療、製造與政府等重視資料主權與法規遵循的產業，提供主權AI 「智算力」服務方案。

姚勝富指出，昕力規劃投資建置AIDC，採用導入HPE Private Cloud AI架構與新一代NVIDIA GPU伺服器，發揮軟硬整合優勢創造市場區隔。AIDC除了支援昕力自身的AI研發與服務，也為雙方企業客戶提供在地算力租用服務，滿足尚未建置機房的企業或已有設備的企業需求。雙方預計11月在台南、12月在高雄舉辦經銷推廣，發表首波地端AI開發一體機方案並提供實機展示。