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惠特砸13億擴建無塵室 第3季毛利率轉正至8.45% 仍寫連16季單季虧損

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
惠特科技公司。記者籃珮禎／攝影
惠特科技公司。記者籃珮禎／攝影

LED設備廠惠特（6706）6日召開董事會，通過第3季財報並決議斥資13億元建置無塵室擴產。惠特第3季毛利率由負轉正至8.45%，單季稅後淨損1,761.7萬元，每股淨損0.23元，虧損金額較前季與去年同期收斂，但仍寫下連16季單季虧損紀錄。

惠特第3季營業毛利轉正至1,958.9萬元，單季毛利率8.45%，較上季的負14.25%回升22.70個百分點，年減26.27個百分點，歸屬母公司業主淨損1,761.7萬元，較前一季淨損1.49億元與去年同期淨損2,196.9萬元均見收斂。累計前3季歸屬母公司業主淨損2.42億元，優於去年同期的淨損2.90億元，累計每股淨損3.08元。

惠特今日同步拍板重大資本支出，預計投入新台幣13億元建置無塵室及相關設備，資金來源為自有資金與銀行融資。惠特表示，本次資本支出主要配合擴廠及擴產需求，後續將依市況彈性調整，藉此擴大半導體高階設備自製與量產規模。

惠特 財報 毛利率

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