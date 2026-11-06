宜鼎財報／AI伺服器推升第3季獲利年增逾13倍、EPS 93.09元 再創新高

記憶體模組廠宜鼎（5289）6日公布第3季財報，受惠AI伺服器帶動高階記憶體與儲存需求，單季稅後純益90.6億元，年增1,310.7%，每股純益93.09元，營運再創新高。公司表示，集團AI相關應用營收占比突破四成，並成功拓展全球雲端服務供應商（CSP）、AI伺服器供應鏈及人形機器人客戶，後續將以AI基礎建設與邊緣AI系統雙軌布局，搶攻高階運算商機。

董事長簡川勝指出，AI浪潮推升記憶體成為科技產業核心戰略物資，全球模組供應市場也出現結構性轉變，而宜鼎長期深耕工控及非消費性市場，將以產品可靠度、研發技術與客製化服務能力，鎖定技術門檻高、具長期價值的應用，擴大企業級市場版圖。

宜鼎第3季營收258.9億元，年增579.9%；營業毛利128.1億元，年增925.5%，毛利率49.5%；營業利益113.5億元，年增1,482%，營業利益率43.9%。

展望後市，宜鼎將聚焦「AI基礎建設記憶體與儲存」及「邊緣AI系統」兩大方向。前者以高階AI記憶體模組、企業級SSD及資料中心儲存解決方案為主，滿足伺服器與資料中心對效能、可靠度及系統相容性的要求，並透過全球CSP及網路通訊客戶合作，深化產品導入、擴大業務規模。

邊緣AI方面，宜鼎除持續耕耘智慧城市、智慧醫療及智慧工廠，也將機器人列為重要成長布局。公司指出，目前已在人形機器人相關應用取得具體業務進展，提供高效能AI運算平台、工業級記憶體與儲存，以及高速通訊等關鍵模組，協助客戶建構運算及系統整合能力。

另外，實體AI（Physical AI）應用逐步發展，帶動運算、儲存與通訊整合需求，宜鼎將運用既有工控客戶基礎及系統開發經驗，拓展機器人、工業AI與高效能運算市場，推動業務由工控產品延伸至高價值AI應用。

簡川勝強調，宜鼎正迎來企業發展的躍升階段，將透過業務結構升級，加速朝AI與高效能運算市場邁進，集團一方面深化高階記憶體與企業級儲存布局，另一方面擴大邊緣AI系統應用，藉兩大業務相互支援，增添中長期營運動能。

宜鼎本月也將參加美國芝加哥2026 SC Conference超級電腦大會，深化國際客戶合作，開拓高階伺服器應用及新商機。