倉佑財報／前三季 EPS 1.41元 已賺贏去年全年度的水準

傳動系統製造大廠倉佑（1568） 2026年第3季合併營收達2.69億元，年增7.8%，營業毛利9,415萬元，年增37%，稅後淨利3,544萬元，年增2%，單季每股盈餘（EPS）0.34元。累計前三季合併營收為8.24億元，年增4%，營業毛利3億元，年增19.6%，營業利益1.56億元，年增29.2%，加上業外擺脫去年同期匯損陰霾，歸屬母公司淨利達1.46億元，年增61%，稅後EPS 為1.41元，較去年同期的 0.88 元年增率達60.2%，且已賺贏去年全年EPS1.36元。

倉佑表示，前三季毛利率從去年同期的32％攀升至36％，營業利益率由15％提升至19％，獲利能力躍升，主要在於產品結構的優化與高毛利新業務的轉型有成。倉佑在既有的傳動系統關鍵零組件，包括自動變速箱、扭力轉換器、離合器模組等穩健的出貨奠定營收基石下，公司近年來積極將技術延伸至高附加價值領域。隨著全球供應鏈重組、產業轉型，來自新能源車零組件、產業機械零部件、半導體前段設備零組件（如CMP、PVD/CVD設備零組件）的營收比重持續增加，帶動產品組合優化效益加速發揮，凸顯公司高附加價值產品比重增加帶來的提振成果。