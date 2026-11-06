群聯法說會／明年年後拉貨再升溫、看好大陸市場 AI 營收占比衝65%

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）6日舉行法說會，執行長潘健成表示，企業級儲存及AI應用需求強勁，明年農曆年後拉貨動能有望再升溫，尤其看好中國大陸市場，且群聯AI相關業務營收占比已由第3季57%攀升至10月65%。

另外，截至9月底，三家NAND原廠釋出的六項新一代TLC、QLC客戶端SSD控制晶片專案，群聯全數拿下、營運報佳績。

潘健成指出，記憶體市況呈現兩樣情，消費性PC、手機與零售需求疲弱，企業級及AI儲存卻持續成長，研判未來一年半仍是產業成長最快的領域，而群聯第3季AI相關業務營收季增88%，多年研發投入開始收成，營運已不能單以傳統模組廠或消費市場走勢衡量。

針對NAND後市，潘健成認為，短期報價可能持平或小幅上揚，但明年農曆年後AI需求將再增強。原廠升級設備、轉換製程期間，也可能出現短期產出損失，群聯目前已掌握明年目標所需貨源約75%，本月將拜訪各地供應商，爭取更多供應，提前準備企業級、AI及開機碟需求。

毛利率方面，潘健成坦言，長期維持六成以上並不容易，未來幾季若能守住五成以上，就是很好的表現，他強調，相較毛利率百分比，更重視毛利金額成長，公司仍有部分低成本庫存，但不能永遠依靠庫存價差，必須以技術、客製化及服務創造價值。