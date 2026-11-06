華航財報／前三季營運再創佳績 營收、淨利雙創歷年新高

華航（2610）6日公告115年前三季財報，合併營業收入新台幣 1,859.4 億元，合併營業淨利 157.74 億元，合併稅後淨利 110.02 億元，每股盈餘 (EPS) 1.80 元，前三季營收及淨利雙創歷年新高。Q3單季營收 651.25 億元、淨利 49.29 億元及EPS 0.72 元亦寫下歷年同期新高。

客運方面，受惠今年暑期旅遊旺季需求，推升前三季及Q3單季客運營收雙創歷年新高，華航前三季客運收入 1,067.86 億元，年增 14.35 %，Q3 客運收入 365.42 億元，較去年同期成長 22.40%。華航持續依市場需求完備航網布局，今年引進 A350-900 及 A321neo 等客機增加運能，787 客機也即將交付；明年起 18 架 A350-900 將陸續改艙，為旅客締造嶄新的飛行體驗。

華航前三季貨運收入 629.08 億元，年增 29.16%，主要受 AI 伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續暢旺帶動，貨運需求穩健成長，市場量價齊揚；Q3貨運營收 227.29 億元，亦優於去年同期表現，成長 37.47%。展望第四季迎接歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，預期支撐整體貨運需求續強。