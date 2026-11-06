龍德造船財報／第3季獲利3.02億元、年增50.2% EPS 2.58元

龍德造船（6753）6日公布第3季財報，獲利3.02億元，年增50.2%，每股純益2.58元；累計前三季獲利10.7億元，年增1.52倍，每股純益9.13元。展望前景，法人指出，該公司在手訂單能見度已排至2027年，對於龍德的營運貢獻將逐步發酵，推升獲利增長可期。

法人表示，龍德造船近年來陸續有造船合約落袋，包括軍用艦艇後續艇6艘、40公尺工作船6艘、高速攔截艇6艘、35噸級巡緝艇2艘；維修保養合約則有高速攔截艇6艘全壽期保養維修。

該公司隨著造船工程推進，第3季營收為14.1億元，相較去年同期的11.84億元，成長19%；獲利方面，單季稅後純益3.02億元，比去年同期的2.01億元，成長50.2%，每股純益2.58元。累計前三季獲利10.7億元，每股純益9.13元。

展望該公司營運前景，法人指出，憑藉穩固的國艦國造需求，龍德展現強勁的基本面支撐，截至去年底，在手新造船訂單金額達67億元，訂單能見度已排至2027年，另有維保訂單46億元，預計每年可穩定貢獻3至5億元營收，維保業務能見度更長達2041年。

除持續建造在手訂單，公司積極投標爭取國內外政府採購案及洽談新訂單，預期未來十年國內市場國艦國造需求旺盛。而因應國艦國造需求攀升，為追求未來業務發展，並增加承造船舶的多樣性，已於今年打造完成六廠北棟廠房一棟，建造船舶規模最長可達125公尺船舶，擴大未來營運規模與增加獲利。

另外，就正夯的無人艇區塊市場，該公司已研發成功水面艦、水下艦等產品，將持續關注後續國內外標案進展、爭取相關商機。