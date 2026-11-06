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中鋼財報／第3季獲利11.21億元、EPS 0.07元 連續兩季賺錢
中鋼（2002）6日公布第3季財報，單季稅後純益11.21億元，連續兩季賺錢，每股純益0.07元；並挹注前三季獲利7.44億元，每股純益0.05元。展望第4季，在月盤連三個月開漲下，可進一步推升獲利，全年相較去年虧轉盈。
中鋼表示，第3季雖然受到淡季影響，7、8月的月盤產品盤價陸續調降，整體出貨量也由第2季的319.3萬公噸減少至300.4萬公噸，但因上游原料鐵礦砂和焦煤價格走跌，銷售單位毛利提升，為單季獲利加持。
依據該公司公布數據，第3季稅後純益為11.21億元，相較去年同期由虧轉盈，並是今年連續二季賺錢，每股純益0.07元；累計今年前三季獲利7.44億元，每股純益0.05元，與去年同期相比，也由負轉正。
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