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光聖財報／第3季營收、獲利齊創高 法人看好後市
光聖（6442）6日公告第3季財報，合併營收為49.19億元，季增33.7%，年增95.7％；合併稅後純益為12.76億元，季增43.4%，年增141％；每股盈餘（EPS）15.83元，營收、獲利皆創歷史新高。
前三季合併營收為113.07億元，較去年同期成長50.2%，創同期新高；前三季合併稅後純益為27.74億元，較去年同期成長164.9%，前三季EPS 34.9元。
法人指出，隨著高芯數產品拉貨增加，毛利率表現將持續成長。至於光纖原料部分，自2026年初供給吃緊、供應商新產能要到2027年才開出，目前產能滿載，出貨受限於原料取得量。
展望未來，法人看好光聖持續布局CPO相關應用、DOCSIS與低軌衛星高頻連接器，以及醫療、太空國防等光機電整合應用。
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