光聖財報／第3季營收、獲利齊創高 法人看好後市

台股6日受美股費城半導體指數重挫拖累，賣壓全面湧現，權王台積電（2330）更罕見以跌停價開出，震撼市場。面對台積電股價急跌，究竟是危機還是難得的布局機會？法人從基本面、籌碼面及技術面三大面向解析，認為中長線來說仍是分批布局好機會，並觀察年線支撐、外資賣壓及美股科技股走勢，等待市場止跌訊號浮現。

2026-11-06 16:20