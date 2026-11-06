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汎瑋材料法說會／AI伺服器+機器人新單放量 明年高附加價值應用破三成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
汎瑋材料搭上全球 AI 基礎建設與機器人商機大潮，2026年前三季EPS 4.22元，年增47.04％，營收、獲利皆創歷年同期新高。（左起）董事長李家旺、總經理李輝祥。汎瑋材料／提供
汎瑋材料搭上全球 AI 基礎建設與機器人商機大潮，2026年前三季EPS 4.22元，年增47.04％，營收、獲利皆創歷年同期新高。（左起）董事長李家旺、總經理李輝祥。汎瑋材料／提供

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日舉行法人說明會，董事長李家旺表示，今年第3季公司正式打入美系機器人客戶供應鏈，且9月起已開始正式出貨，預計明年對營收貢獻逐步攀升。隨AI伺服器及機器人新單放量，對第4季展望正向，也預期明年高附加價值應用占營收比重，有望突破三成；隨產品組合優化，更將進一步挹注獲利表現。

李家旺指出，今年第3季公司獲得機器人緩衝隔熱材料新訂單，並已正式出貨。客戶今年目標產量6萬台，明年將提升至100萬台，並預期至2028年產量持續放大。隨客戶訂單成長，預估明年機器人材料產品占營收達3%-5%，未來看好機器人產品市場，將成為公司下一個重要成長引擎。

汎瑋材料今年第3季合併營收4.18億元，年增8.29％；自結合併營業利益達0.48億元，年增12.32％；稅後純益0.38億元，年增8.64％，每股純益（EPS）1.49元。前三季累計營收12.38億元，年增20.84％；營業利益1.43億元，年增40.91％；稅前淨利1.38億元，年增31.35％；稅後純益1.05億元，年增48.58％，EPS 4.22元。

法人指出，隨產品組合持續優化，汎瑋前三季營收、獲利皆創歷年同期新高，預估全年EPS有望上看5-5.5元。明年毛利率更有望推進至30%水準。

汎瑋材料表示，今年前三季營運展現強勁成長動能，主要受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）、工業電腦及機器人等高附加價值應用需求持續成長，尤其是AI伺服器需求，帶動旗下吸音棉及散熱材料等出貨持續放量。加上機器人應用產品陸續接單出貨，高毛利產品占比提升。

李家旺指出，從前三季營收結構來看，今年前三季伺服器、機器人、智慧家電、工業電腦、電動車及車用零配件加總之營收，占整體營收比重已較去年同期增加13.54個百分點、達27.70％，並帶動前三季毛利率逐步攀升至28.30％，營業利益率更達11.52％。明年隨機器人材料出貨放大，高附加價值產品有望突破三成。

汎瑋材料表示，據研調機構IDC，隨全球AI基礎建設持續擴大，伺服器市場維持高速成長，全球伺服器市場第2季規模達1,663億美元，年增52％，創下IDC統計調查以來的單季新高紀錄；其中配置GPU加速器的伺服器銷售規模達874億美元，占全球市場52.6％，顯示 AI 基礎建設已成為市場成長的絕對主軸。

公司指出，隨新世代AI伺服器對散熱效率與電磁屏蔽的要求倍數提升，汎瑋材料發揮機能材料研發與裁切加工的一站式整合實力，加速推動吸音、散熱及電磁屏蔽等複合材料整合朝高附加價值領域升級，深化於AI伺服器相關應用的產品布局；同時搭配東南亞海外產能的彈性配置，建立高技術門檻與全球在地化供應鏈，將AI基礎建設的強勁需求，實質轉化為公司長期成長的新動能。

展望2026年第4季及未來營運，李家旺表示，對整體營運成長動能深具信心。將持續深化 AI 伺服器、高效能運算（HPC）、機器人等高階利基型市場的應用，並聚焦緩衝材、高導熱、散熱與電磁屏蔽等關鍵材料整合，隨著主要客戶的需求持續增加，將有助推動公司之產品結構優化與營運動能成長。

汎瑋 法說會 伺服器 機器人

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