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緯創營收／10月達4,026.15億元、年增117.6% 創同期新高
ODM大廠緯創（3231）6日公告10月營收達4,026.15億元，月增5.7%，年增117.6%，創下歷史同期新高。今年前十月累計營收達3.29兆元，較去年同期大增99.5%，公司表示，AI伺服器需求維持強勁，第4季將持續帶動營收成長。
緯創表示如先前所預期，10月筆電出貨量120萬台，月減20%，年減42.9%；桌機出貨量50萬台，與上月持平，年減44.4%；顯示器出貨量85萬台，月減10.5%，年減5.6%。AI伺服器的部分仍維持強勁，第4季持續往上，出貨會主要集中在11月、12月。
法人指出，第4季主要成長來自於新專案啟動，以及部分VR系列伺服器開始出貨，第4季AI伺服器出貨量有望季增5-10%，加上筆電出貨量持續衰退，預計下半年伺服器營收比重將接近九成。
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