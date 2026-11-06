快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

銅價高檔、台電訂單超旺！ 線纜廠大山營收、前三季獲利飆高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

台電訂單出貨，線纜族群超旺。大山（1615）6日公告營收及財報，累計今年前三季稅後純益7.5億元，年增14.21％，每股稅後純益（EPS）3.78元。第3季稅後純益2.54億元，年增9.8%，每股稅後純益1.25元，單季、前三季均創歷史同期新高。

另，大山10月營收7.11億元，年增26.28%，創單月歷史次高紀錄，僅次於上月的7.17億元；累計今年前十月營收53.16億元，年增13.19%，累月營收則創歷史同期新高。

大山表示，持續受惠台電強韌電網計劃，在手訂單滿檔，因配合客戶交期，電線電纜及銅板出貨量增加，因此挹注營收及獲利，另一方面，今年以來銅價維持高檔，也有所助益。

大山近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持50～60億元，大山表示目前接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能擴大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

另一方面，今年以來銅價維持高檔，倫銅近期已達1.4萬美元以上，對線纜業來說有所助益。大山表示，以短線來看，若銅價持續上漲，會推升客戶月底的追貨力道，長期來看，銅價處於高檔時，利潤普遍也會比較好。

此外，大山桃園營業處已順利營運，績效逐漸顯現，擴展新竹以北及東部市場，提高市占率，今年也於台中市政中心精華地段購入店面，成立辦公室，持續優化客戶結構、強化營收多元性，並在此同時持續爭取台電高壓訂單。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。

銅價 台電 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華新法說會／台電電網需求高峰未到！2030最旺 明年取得345kV電纜認證

華通財報／前三季EPS達4.31元 光模組類載板新產能逐季開出

尖點財報／前三季每股稅後純益6.18元 擴產布局加速推進

相關新聞

台積電可以買了嗎？法人三大面向解析

台股6日受美股費城半導體指數重挫拖累，賣壓全面湧現，權王台積電（2330）更罕見以跌停價開出，震撼市場。面對台積電股價急跌，究竟是危機還是難得的布局機會？法人從基本面、籌碼面及技術面三大面向解析，認為中長線來說仍是分批布局好機會，並觀察年線支撐、外資賣壓及美股科技股走勢，等待市場止跌訊號浮現。

華航財報／前三季營運再創佳績 營收、淨利雙創歷年新高

華航（2610）6日公告115年前三季財報，合併營業收入新台幣 1,859.4 億元，合併營業淨利 157.74 億元，合併稅後淨利 110.02 億元，每股盈餘 (EPS) 1.80 元，前三季營收及淨利雙創歷年新高。Q3單季營收 651.25 億元、淨利 49.29 億元及EPS 0.72 元亦寫下歷年同期新高。

龍德造船財報／第3季獲利3.02億元、年增50.2% EPS 2.58元

龍德造船（6753）6日公布第3季財報，獲利3.02億元，年增50.2%，每股純益2.58元；累計前三季獲利10.7億元，年增1.52倍，每股純益9.13元。展望前景，法人指出，該公司在手訂單能見度已排至2027年，對於龍德的營運貢獻將逐步發酵，推升獲利增長可期。

汎瑋材料法說會／AI伺服器+機器人新單放量 明年高附加價值應用破三成

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日舉行法人說明會，董事長李家旺表示，今年第3季公司正式打入美系機器人客戶供應鏈，且9月起已開始正式出貨，預計明年對營收貢獻逐步攀升。隨AI伺服器及機器人新單放量，對第4季展望正向，也預期明年高附加價值應用占營收比重，有望突破三成；隨產品組合優化，更將進一步挹注獲利表現。

銅價高檔、台電訂單超旺！ 線纜廠大山營收、前三季獲利飆高

台電訂單出貨，線纜族群超旺。大山（1615）6日公告營收及財報，累計今年前三季稅後純益7.5億元，年增14.21％，每股稅後純益（EPS）3.78元。第3季稅後純益2.54億元，年增9.8%，每股稅後純益1.25元，單季、前三季均創歷史同期新高。

華新法說會／台電電網需求高峰未到！2030最旺 明年取得345kV電纜認證

華新（1605）6日發布財報並召開法說會，華新表示，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心建置需求，電線電纜事業訂單動能強勁，目前高壓電纜產能已滿載，而台電電網建設需求高峰預估將落在2029年至2030年，屆時需求量將明顯高於目前水準。此外，公司預計明年取得345kV高壓電纜產品認證，而高雄海底電纜廠預計明年中取得產品認證，2028年開始出貨，成為未來營運成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。