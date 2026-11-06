電子材料供不應求 南亞擴大高階材料比重、第4季營收看增

南亞（1303）今日公布第4季營收及市場展望，公司預期，受惠各項電子材料及載板等需求暢旺、價量齊揚，11月及第4季營收將持續攀升。

南亞表示，電子材料市況仍處於供應緊缺格局，短期內產能增加有限，價格大漲；加上業界材料規格快速升級的大環境加持，掌握穩定供料的能力及兼顧下游加工良率的材料，將成為現階段重要的因素。南亞預期，第4季電子材料產出量將再增加，並擴大高頻高速等高階材料銷售比重，全面滿足客戶增量需求，在「量增、價漲」的貢獻下，11月、第4季電子材料營收可望持續成長。

南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，寫55個月新高，其中電子材料營收占比突破六成，達61.5%。前十月累計營收2,827.83億元，年增30.5%。其中10月電子材料營收較9月增加16.2億元，目前各生產線產能趨近滿載，且為反應市場需求，穩定調漲售價。

至於化工產品，南亞預期11月營收增加，第4季營收則持平。乙二醇（EG）部分，由於德州廠維持全能生產，加上上月部分訂單因船期遞延至本月交運，預估營收將增加。但由於整體市場需求未明顯回溫，客戶採購較為保守；加上庫存盤點等因素，客戶以短期訂單為主，預估第4季營收將與第3季持平。

聚酯產品11月、第4季營收也預估持平。纖維產品市況平淡，客戶下單保守；加上美國逢感恩節及聖誕節長假，客戶停機，交運量減少，預估將影響營收。

不過，聚酯膜產品則受惠AI伺服器及電子產品需求成長，南亞指出，相關產品已積極轉型發展電子及光學用途，其中聚酯離型膜產品銷售量大幅提高，營收增加。

塑膠加工產品也有望成長，南亞指出，受惠年底房市趕工需求，建材製品用量增加，及歐美年底節慶採購，包材等消費品訂單增加，並以既有產品及加工技術為基礎，持續開發特殊高階新材料，及擴大產品應用領域，提高產品附加價值，整體營運穩定成長，預估11月、第4季營收可望增加。

展望未來，南亞指出，AI應用持續前行的趨勢估將不變，硬體發展逐漸由單一機櫃、機櫃群組走向資料中心，所需電力、資金等資源相當龐大，但同時也帶動各種其他產業商機的外溢效果，成為各國展現國力的重要指標與發展方向，短期內或許因資金規劃及地方政經情勢局部調整，但不可能讓 AI發展停止前進。

南亞表示，公司自塑膠加工起家，逐漸發展成為多角化的事業，目前電子材料產品營收占比已突破六成，是最重要的事業項目，未來更持續秉持「多元布局，創新發展」的中心思維，規劃「七大發展重點」，除了以「電路板為 主軸的高階材料」外，更布局半導體、載板製程用料、特用化學品、複合材料、醫療材料、低碳回收產品及全面電力解決方案等，多元且穩健前行，可降低短期個別產業衝擊，創造公司長期利益與最大價值。