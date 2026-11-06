群聯財報／第3季 EPS 138元 三項財務指標均刷歷史同期新高

NAND控制晶片暨AI運算儲存解決方案領導廠商群聯電子（8299）於6日公布2026年第3季營運成果，受惠AI基礎建設及企業級儲存需求持續成長，第3季合併營收達新台幣860.76億元，營業毛利達新台幣513.87億元，每股稅後盈餘（EPS）達新台幣138元，三項財務指標均刷新歷史同期新高，展現群聯推動Phison 3.0策略轉型的具體成果。

綜觀來看，第3季群聯AI Ecosystem Modules，包括企業級SSD（eSSD）、aiDAPTIV Solution、AI PC、AI Networking、AI Server及Boot Drive開機碟等相關業務，營收貢獻度已超過整體營收50%。

同時，Tier-1 CSP、Rack系統客戶及OEM/ODM Server 客戶持續大量導入群聯產品與解決方案，取得多項Design-in合作機會，顯示群聯已從NAND控制晶片及儲存產品供應商，逐步轉型為整合AI儲存、AI運算、以及AI應用服務的AI生態系統供應商。

此外，群聯今年累計已取得6項NAND原廠Controller IC設計服務合作案，持續擴大全球控制晶片市場的合作版圖與市佔率。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，群聯 Phison 3.0 的轉型持續深化中，不僅擴大eSSD、aiDAPTIV等AI硬體布局，也透過AI Data Platform深化地端AI方案服務，並開始積極建構 AI Software 團隊，希望建立可複製、可規模化擴張的AI軟體業務模式（A Repeatable and Scalable Software Business），將成功的AI導入經驗持續複製至不同產業。

目前群聯AI相關解決方案的Design-in導入已涵蓋超過17家金融機構、85家中小企業、10家醫院、18所大專院校及9個政府單位，顯示百工百業對地端 AI（On-premises AI）的需求相當強勁。