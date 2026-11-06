台塑第4季營收看升 旺季需求增、開工率估優於第3季

台塑（1301）今日公布第4季營運展望。公司表示，年底旺季有望推升需求，加上原料價格仍在高檔，預期第4季開工率及銷售率，均將優於第3季，營業額也可望較第3季成長。

台塑指出，第4季將迎接感恩節、聖誕節及中國大陸網路購物節等，推升民生消費需求，且為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材、PP玩具及家電用品等傳統需求旺季，部分石化產品可望受惠。此外，中國大陸十一長假後，下游加工廠陸續復工；加上中國大陸持續推出刺激經濟措施，也帶動需求增加。

在原料端，中東衝突未歇，原油及原料乙烯、丙烯價格維持高檔，支撐石化產品行情，預計第4季石化產品價格有支撐。

台塑10月單月營收155.84億元，月增3.8%、年增16.2%。前十月累計營收1,491.28億元，年增1%。台塑指出，10月營收增加主要受中東衝突升溫影響，市場擔憂原油供應中斷，布蘭特原油價格持續上漲，10月累計漲幅高達13.6％，推升原料乙烯、丙烯價格；台塑反應成本，調漲產品售價，10月各主要產品平均價格比9月上漲，幅度介於3-7％。

展望第4季開工狀況，台塑表示，因中油公司乙烯地下管IP檢測及換管，台塑林園VCM廠配合停車，加上第4季另安排5個廠歲修，合計共六個廠，相較於第3季七個廠，減少一個廠，故預估第4季開工率約為69％，高於第3季的65％。