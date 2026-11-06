昕力資訊攜手HPE深化策略結盟 布局主權AI 「智算力」服務

昕力資訊（7781）結合自研的企業級 Agentic AI 平台 OrientAI 與 HPE 企業級 AI 基礎架構及通路資源，推出預先整合的地端「AI 開發一體機」，並投資建置 AI 營運算力中心（AIDC）。藉由將軟體加值服務延伸至算力營運，昕力將協助金融、醫療、製造與政府等重視資料主權與法規遵循的產業，一次取得算力、應用與治理整合的主權 AI 方案。

昕力表示，自建的 AIDC 將發揮軟體研發優勢，提供整合運算資源、模型與管理軟體的「智算力」服務，透過 OrientAI 支援雲地推論調度，依企業資料管理要求與運算需求，判斷 AI 推論應於雲端或地端執行，並統一管理 Token 配額、使用量與成本，讓企業在取得算力的同時，即具備調度、治理與用量管理能力。

生成式 AI 正快速從概念驗證走向日常營運，企業面對的問題也隨之改變。AI 程式助理已成為開發團隊的標準工具，但原始碼、客戶資料與內部文件一旦送往外部雲端服務，智慧財產與法規遵循的風險便難以掌握。當 AI 從少數人試用擴大到全公司使用，按量計費的雲端 Token 成本也會快速攀升，預算愈來愈難預測。對受高度監理的產業來說，資料、模型與算力留在可掌控的環境中，已是導入 AI 的前提，而不是選項，昕力與 HPE 的合作，正是從地端與在地算力兩個方向回應這些需求。

昕力旗下的 SysTalk.ai 與 OrientAI 系列產品，都已在 HPE AI 伺服器上完成測試驗證，陸續上架 HPE ISV 夥伴平台，同時推出地端 AI 程式開發一體機，出貨前就完成軟硬體配置與調校，企業開發團隊可以在企業自有環境中使用 AI 輔助開發，程式碼與資料全程不離開企業內網。

OrientAI 同時提供模型管理、權限控管、使用紀錄與用量統計，讓 IT 與資安部門能依內部規範管理誰可以使用哪些模型、存取哪些資料。在成本上，企業以一次性的硬體投資取代持續累積的雲端 Token 費用，使用量愈高，長期效益愈明顯，預算也更容易規劃，昕力所提供一體機從銷售、導入到後續服務的一站式支援，企業不必分別採購軟體、硬體與整合服務，能更快從導入進入應用驗證。

此外，昕力規劃投資建置 AIDC，採用 HPE 企業級 AI 基礎架構，並導入 HPE Private Cloud AI 架構與新一代 NVIDIA GPU 伺服器，整合運算與網路設施。AIDC 除了支援昕力自身的 AI 研發與服務，也將為雙方企業客戶提供在地算力租用服務，尚未建置機房的企業可以直接租用算力，降低前期投資，並結合昕力的「智算力」服務，透過 OrientAI 統一控管 Token 用量與成本，並依據資料管理與運算需求自動調度雲、地端模型進行推論，讓企業能更有效地配置 AI 資源與掌握資料流向。

AIDC 也將搭配昕力自研的 OrientAI Meter 用量計量平台，依部門、專案或應用精準統計並分攤算力與 Token 使用成本，讓 AI 支出像水電費一樣清楚可管理，從企業內部部署的一體機到 AIDC 在地算力服務，客戶能依資料管理要求、工作負載與預算，彈性選擇最適合的 AI 環境，並隨業務成長逐步擴展。

昕力資訊董事長姚勝富表示：「AI 要成為企業的長期競爭力，關鍵不只在模型本身，更在於能否安全、可控地用在日常營運，並把成本算清楚。透過與 HPE 策略結盟，昕力把自研的 OrientAI 與 HPE 全球領先的企業級基礎架構結合，從地端一體機延伸到 AIDC，讓企業清楚掌握誰在使用 AI、如何使用、花了多少成本，把主權 AI 真正做成可管理、可追蹤、可擴展的營運能力。這也是昕力從軟體研發商，轉型為軟硬整合交付與 AI 營運服務供應商的重要里程碑。」

雙方預計於 11 月在台南、12 月在高雄舉辦經銷夥伴推廣活動，發表首波地端 AI 開發一體機方案，並提供實機展示。