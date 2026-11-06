榮昌法說會／第4季可望為全年最高峰 未來三年維持雙位數成長

榮昌（3684）科技今日舉行法說會，董事長陳家榮指出，衛星通訊出貨動能拉升，WiFi 7、多功能天線、車用天線除不發酵，可望推升第4季營收創今年最高峰，全年營收、獲利要挑戰雙位數成長。

榮昌10月營收1.27億元，月增2.42%、年增26.49%，創歷史次高；累計前十月營收10.52億元，年增7.6%。榮昌日前公布前3季毛利率32.6%，高於去年同期31.9%，歸屬母公司業主淨利7,815萬元，較去年同期成長近3%，每股純益2.59元。

陳家榮指出，前3季營收及獲利僅小幅成長，但自9月、10月起營收向上突破，預估今年第4季營收可望創今年最高峰，全年營收獲利可望有雙位數成長。

榮昌指出，天線產品隨著WiFi 7逐步普及，需求延續至明年，已打入前三大客戶供應鏈，隨下一世代WiFi 8發展，預計第4季導入相關技術，並進一步擴大客戶滲透率，目標從WiFi 7時期的前三大客戶，擴展至WiFi 8的前五大客戶，並提升市場占有率；系統產品更線營收也明顯拉升。

此外，多功能智慧型線材及汽車線產品，榮昌表示，除既有應用持續成長外，也積極拓展新的應用領域，並接洽並切入新市場，後續需較長的認證時間，隨著新應用陸續通過認證，可望帶來新的成長動能。

展望未來，陳家榮表示，WiFi 7動能延續、WiFi 8新產品布局加上新應用開始貢獻營收，看好2026年、2027年、2028年均可望維持雙位數成長。