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世芯法說會／累計前三季獲利年增逾五成 EPS 75.94元
世芯（3661）於6日召開法說會，公布第3季每股純益為37.7元，單季獲利季增近一倍，而累計前三季獲利年增逾五成，每股純益為75.94元。
世芯第3季合併營收為261.88億元，季增242.7％、年增298.6％，累計前三季合併營收為378.77億元，年增44.5％。
以獲利來看，世芯第3季歸屬母公司業主淨利為32.51億元，季增98.4％、年增1.44倍，每股純益為37.7元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為63.17億元，年增53.5％，每股純益為75.94元。
以美元計算，世芯指出，該公司第3季營收與獲利表現雙創歷史新高，主要受惠於3奈米製程加速器晶片量產出貨大幅放量。由於量產業務的營收占比較高，導致單季毛利率明顯下降，但營業利益率降幅相對有限。
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