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華新法說會／台電電網需求高峰未到！2030最旺 明年取得345kV電纜認證

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

華新（1605）6日發布財報並召開法說會，華新表示，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心建置需求，電線電纜事業訂單動能強勁，目前高壓電纜產能已滿載，而台電電網建設需求高峰預估將落在2029年至2030年，屆時需求量將明顯高於目前水準。此外，公司預計明年取得345kV高壓電纜產品認證，而高雄海底電纜廠預計明年中取得產品認證，2028年開始出貨，成為未來營運成長動能。

華新第3季稅後純益79.08億元，年增692.17％，每股稅後純益（EPS）1.78元，單季獲利創下同期新高；累計今年前三季稅後純益205.36億元，年增848.17％，每股稅後純益4.63元，前三季獲利創下歷史同期次高。華新表示，第3季認列權益法投資利益約79億元，主要因電子業轉投資推升整體獲利。

華新表示，台灣電網基礎建設需求持續增加，從現在到2030年，整體電網相關需求都將維持高檔，真正高峰預估落在2029年至2030年，並非市場原先預期的2026年。為因應未來需求，公司已投資新增一條高壓電纜產線，目前正進行設備建置，持續擴充供貨能力。

除了台電強韌電網計畫，民間科技業擴廠也成為電線電纜事業重要成長來源。華新指出，半導體先進製程新廠、AI資料中心等大型建設均需要大量電力設備及電纜，尤其單一大型科技廠房的電纜需求就相當可觀，公司具備足夠的產能規模，能夠承接大型科技廠房建設需求。

在產能布局方面，華新目前高壓電纜產能已滿載，楊梅新廠產能持續爬坡，目前產能利用率約70%至80%。此外，公司正推進345kV高壓電纜產品認證，預計2027年取得，進一步擴大高壓電纜產品布局。

高雄海底電纜廠方面，華新表示，目前建廠及認證進度正常，預計2027年6月至9月取得產品認證，最快6月、最慢9月，取得認證後即可展開相關產品審查程序，但實際出貨仍須配合客戶工程及海象條件，預估2028年開始出貨。

華新指出，海底電纜與一般陸上高壓電纜規格不同，除了必須承受高電壓，還須因應海流、海底壓力及其他環境因素，因此兩者認證程序不同。公司將持續推進相關產品認證，為未來海纜市場需求提前布局。

電線電纜獲利方面，華新表示，雖然近年國際銅價波動，但公司接單時通常會同步鎖定銅原料價格，產品報價也與銅價連動，因此能有效轉嫁原料成本，維持毛利率穩定。第3季電線電纜事業營收及毛利均與前一季大致持平，預期第4季將延續穩健表現。

除了電纜事業，華新也積極搶進核能商機，近期攜手世紀能源設備、高力及泰豐成立「華新世紀核能系統」，整合台灣核能材料及設備供應鏈，切入國際核能市場。

至於不銹鋼事業方面，華新表示，台灣內銷市場持續去化庫存，市場需求逐漸回升，預期第4季整體營運優於第3季。大陸盤元內需仍不足，市場復甦緩慢，然而冷精棒品牌經營發展的效益逐漸顯現，預期第4季營運與第3季持平。歐洲暑休結束，市場需求逐步回溫，預期第4季整體營運將優於第3季。

資源事業方面，華新表示，鎳產品售價持續低檔震盪，惟產業出現自律行為有利於未來鎳生鐵供需平衡，隨不銹鋼市場逐漸增溫，鎳生鐵需求有望回穩。

華新 法說會 電纜

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