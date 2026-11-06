兆捷營收／10月0.75億元、年增59% 植入氣體出貨成長

電子特殊氣體供應商兆捷（6959）今日公布10月合併營收7,596萬元，月增38.6％、年增59％；前十月累計營收6.1億元，年增1.12％。

兆捷指出，今年10月營收成長，主要受惠於自製氣體出貨增加，其中又以植入氣體貢獻最為顯著。並表示，相關產品均供應予半導體一級客戶，帶動高階電子特殊氣體出貨規模擴大，推升單月營收年、月雙增，公司深化先進製程供應鏈布局，效益逐步顯現。

兆捷表示，近年積極強化自主研發、精密配氣及品質分析能力，並結合在地化製造優勢，持續擴大高階電子特殊氣體於半導體一級客戶不同製程的應用。其中，植入氣體已成功切入先進製程供應鏈，受惠於客戶先進製程產能擴充及相關產品逐步導入量產，帶動出貨規模穩步提升。且由於植入氣體具備較高技術門檻及附加價值，未來隨既有客戶需求增長及產品供應範圍擴大，可望進一步提升營收貢獻，並帶動整體產品組合及獲利結構優化。

目前既有清潔氣體業務維持穩定供應，持續挹注營收表現。兆捷表示，為進一步提升產品自主化能力，已於銅鑼廠完成自製氟系清潔氣體產線建置，相關產品待陸續完成國際一級客戶驗證後，將可逐步導入客戶供應鏈，將可望有效提高自製產品營收貢獻，並發揮在地生產、縮短供應鏈及提升供貨彈性等優勢，進一步強化公司於關鍵材料市場的競爭力。

展望後市，兆捷將持續聚焦高階電子特殊氣體自主研發與技術在地化，深化與國際一級客戶合作關係，並積極推動植入、清潔、薄膜沉積及蝕刻等產品線發展。隨半導體先進製程應用擴大、既有客戶出貨規模提升，以及自製新產品陸續導入市場，可望進一步提升高附加價值自製氣體營收占比，帶動整體營收結構與獲利能力同步優化，對後續營運展望維持審慎樂觀。