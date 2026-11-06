勤誠法說會／執行長：AI 需求不減、不會泡沫化 2027機櫃占比拚兩成

伺服器機殼廠勤誠（8210）6日舉行法說會，執行長陳亞男指出，市場雖受政經局勢與投資回收期干擾，但AI產業不會泡沫化、中長期需求也沒有放緩，公司全面布局輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及CSP自研ASIC三大陣營，產品線由機箱延伸至整機櫃（Rack）整合，看好2027年機櫃營收比重可望突破兩成。

針對市場關切第3季營運降溫與10月出貨放緩，陳亞男表示終端需求並未減退，主因是客戶關鍵零組件缺料與新專案量產前的製程調整，並無轉單問題，第4季以穩定交付為核心，全年營收確定超越去年水準。

陳亞男說明，AI伺服器架構複雜，整機牽涉數千個零組件，機構件本身雖不缺料，但客戶端若遇到記憶體、GPU或指定風扇短缺，為避免物料不齊全，會採取動態調節並放緩提貨。

此外，大客戶在海外多設有VMI寄售倉，貨品運抵海外後，須等客戶其他零組件齊全且正式拉貨才能認列營收，造成海外出貨頻繁但營收認列產生時間差。加上9月至10月正逢新舊專案交接，配合客戶系統調整參數是必經程序，出貨節奏已逐步回穩。

對於市場擔憂AI投資效益與泡沫化疑慮，陳亞男直言AI長線建置需求仍在，絕不會放緩或泡沫化，只是市場討論從資本支出規模轉向資本效率與回收速度。

她表示，勤誠採取跨平台、跨客戶與跨產品層次策略分散風險，從GB200、GB300到下一代Vera Rubin皆未缺席。產品線也從伺服器機箱跨入全機櫃、液冷與電源機構件，目前昆山機櫃產線已量產，越南機櫃廠預計2027年上半年投產，全力搶攻整機櫃商機。

全球布局方面，勤誠確立台灣為高階製造與研發基地，昆山廠機櫃全製程產線已量產，馬來西亞新廠進入爬坡期，預計2027年1月中旬開幕，越南機櫃廠預計2027年上半年投產，美國據點則與大客戶深化在地試產與自動化產線，今年資本支出維持25億至30億元。

勤誠前三季累計營收223.23億元，年增46.3%；營業利益50.78億元，年增48.4%；稅後純益37.24億元，年增49.6%；每股純益29.89元，賺贏去年全年。第3季營收73.95億元，季減5.4%、年增30.5%；毛利率25.8%；營益率18.6%；每股純益8.06元，主要受既有專案出貨放緩、產品組合變化與新品導入初期調整影響。年底前將加速去化庫存，維持穩健成長節奏。