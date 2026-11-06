快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

勤誠法說會／執行長：AI 需求不減、不會泡沫化 2027機櫃占比拚兩成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

伺服器機殼廠勤誠（8210）6日舉行法說會，執行長陳亞男指出，市場雖受政經局勢與投資回收期干擾，但AI產業不會泡沫化、中長期需求也沒有放緩，公司全面布局輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及CSP自研ASIC三大陣營，產品線由機箱延伸至整機櫃（Rack）整合，看好2027年機櫃營收比重可望突破兩成。

針對市場關切第3季營運降溫與10月出貨放緩，陳亞男表示終端需求並未減退，主因是客戶關鍵零組件缺料與新專案量產前的製程調整，並無轉單問題，第4季以穩定交付為核心，全年營收確定超越去年水準。

陳亞男說明，AI伺服器架構複雜，整機牽涉數千個零組件，機構件本身雖不缺料，但客戶端若遇到記憶體、GPU或指定風扇短缺，為避免物料不齊全，會採取動態調節並放緩提貨。

此外，大客戶在海外多設有VMI寄售倉，貨品運抵海外後，須等客戶其他零組件齊全且正式拉貨才能認列營收，造成海外出貨頻繁但營收認列產生時間差。加上9月至10月正逢新舊專案交接，配合客戶系統調整參數是必經程序，出貨節奏已逐步回穩。

對於市場擔憂AI投資效益與泡沫化疑慮，陳亞男直言AI長線建置需求仍在，絕不會放緩或泡沫化，只是市場討論從資本支出規模轉向資本效率與回收速度。

她表示，勤誠採取跨平台、跨客戶與跨產品層次策略分散風險，從GB200、GB300到下一代Vera Rubin皆未缺席。產品線也從伺服器機箱跨入全機櫃、液冷與電源機構件，目前昆山機櫃產線已量產，越南機櫃廠預計2027年上半年投產，全力搶攻整機櫃商機。

全球布局方面，勤誠確立台灣為高階製造與研發基地，昆山廠機櫃全製程產線已量產，馬來西亞新廠進入爬坡期，預計2027年1月中旬開幕，越南機櫃廠預計2027年上半年投產，美國據點則與大客戶深化在地試產與自動化產線，今年資本支出維持25億至30億元。

勤誠前三季累計營收223.23億元，年增46.3%；營業利益50.78億元，年增48.4%；稅後純益37.24億元，年增49.6%；每股純益29.89元，賺贏去年全年。第3季營收73.95億元，季減5.4%、年增30.5%；毛利率25.8%；營益率18.6%；每股純益8.06元，主要受既有專案出貨放緩、產品組合變化與新品導入初期調整影響。年底前將加速去化庫存，維持穩健成長節奏。

勤誠 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被AI偷走本益比的績優股

「泰國板金王」經寶有望打入波音供應鏈！董座：噴漆組裝等製程認證中

AI ASIC與矽光子的測試黑馬：欣銓

麗臺單季爆賺4元 明年挑戰賺一個股本！

相關新聞

台積電可以買了嗎？法人三大面向解析

台股6日受美股費城半導體指數重挫拖累，賣壓全面湧現，權王台積電（2330）更罕見以跌停價開出，震撼市場。面對台積電股價急跌，究竟是危機還是難得的布局機會？法人從基本面、籌碼面及技術面三大面向解析，認為中長線來說仍是分批布局好機會，並觀察年線支撐、外資賣壓及美股科技股走勢，等待市場止跌訊號浮現。

龍德造船財報／第3季獲利3.02億元、年增50.2% EPS 2.58元

龍德造船（6753）6日公布第3季財報，獲利3.02億元，年增50.2%，每股純益2.58元；累計前三季獲利10.7億元，年增1.52倍，每股純益9.13元。展望前景，法人指出，該公司在手訂單能見度已排至2027年，對於龍德的營運貢獻將逐步發酵，推升獲利增長可期。

汎瑋材料法說會／AI伺服器+機器人新單放量 明年高附加價值應用破三成

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日舉行法人說明會，董事長李家旺表示，今年第3季公司正式打入美系機器人客戶供應鏈，且9月起已開始正式出貨，預計明年對營收貢獻逐步攀升。隨AI伺服器及機器人新單放量，對第4季展望正向，也預期明年高附加價值應用占營收比重，有望突破三成；隨產品組合優化，更將進一步挹注獲利表現。

銅價高檔、台電訂單超旺！ 線纜廠大山營收、前三季獲利飆高

台電訂單出貨，線纜族群超旺。大山（1615）6日公告營收及財報，累計今年前三季稅後純益7.5億元，年增14.21％，每股稅後純益（EPS）3.78元。第3季稅後純益2.54億元，年增9.8%，每股稅後純益1.25元，單季、前三季均創歷史同期新高。

華新法說會／台電電網需求高峰未到！2030最旺 明年取得345kV電纜認證

華新（1605）6日發布財報並召開法說會，華新表示，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心建置需求，電線電纜事業訂單動能強勁，目前高壓電纜產能已滿載，而台電電網建設需求高峰預估將落在2029年至2030年，屆時需求量將明顯高於目前水準。此外，公司預計明年取得345kV高壓電纜產品認證，而高雄海底電纜廠預計明年中取得產品認證，2028年開始出貨，成為未來營運成長動能。

聯發國際財報／前三季EPS 2.51元 UG年底拚全球百店

聯發國際（2756）6日董事會通過第3季財報，單季合併營收3.00億元，年減11.24%，稅後純益2,359.8萬元，年減35.47%，每股純益（EPS）0.97元；累計前三季合併營收9.17億元，年增9.18%，稅後純益6,081.8萬元，年減7.92%，EPS為2.51元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。