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緯穎營收／10月年增逾八成 創單月歷史次高
代工大廠緯穎（6669）最新公告10月合併營收達1,651.32億元、年成長80.9％，寫下歷史同期新高，以及單月歷史次高的亮眼表現，累計今年前十月合併營收為1.15兆元、年增54％，創歷史同期新高。法人預期，緯穎今年在客戶拉貨動能續強情況下，全年業績再創新高可期。
緯穎公告10月合併營收達1,651.32億元、月減4.3％、年成長80.9％，同步創下歷史同期新高、單月歷史次高，緯穎指出，主要是客戶需求強勁帶動。法人指出，緯穎受惠於客戶的ASIC伺服器專案拉貨力道增強，加上美國德州新廠加入量產行列，推動營收向上成長。
累計緯穎今年前十月合併營收達1.15兆元、年增54％，創歷史同期新高。法人推估，緯穎今年第4季合併營收將可望繳出優於第3季的成績單，代表可望刷新單季歷史新高，並可望推動全年合併營收再創歷史新高。
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