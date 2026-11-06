公開收購成功達陣 台灣大持精誠將破六成

台灣大哥大（3045）6日宣布，旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）普通股條件全數成就，加計原本持股，總持股將突破六成，來到61.02%，累計整體收購對價約273億元。

台灣大指出，對精誠公開收購，最終有效應賣股數達133,836,625股，約占精誠已發行股份49.16%，加計台灣大原持有的11.86%股權，交易完成後總持股將達61.02%。

台灣大計算，本次收購對價包括現金約123.80億元及台灣大普通股約1.124億股，整體收購對價約當273億元。2024年9月，台灣大以每股123元，取得精誠11.86%股權，交易金額約39.72億元，累計台灣大約當以312.72億元，拿下精誠61.02%股權。

台灣大哥大總經理林之晨表示，感謝精誠股東與經營團隊對本次公開收購的支持。台灣大與精誠合作近兩年，雙方合作綜效持續放大，未來將進一步深化策略結盟，全力推動「跨售、AI、區域化」三大綜效，掌握AI時代成長機會，加速企業服務營收及獲利成長，目標三年突破千億元營收、六年內資訊服務市占率倍增，並將雙方在台灣累積的技術與服務能力拓展至日本及東南亞市場。

林之晨強調，這次結盟也將擴大企業服務對台灣大整體營收、獲利及長期股東價值的貢獻。

台灣大與精誠自2024年展開策略合作以來，已共同推出近50項企業解決方案，創造數十億元業務綜效，合作成案件數年增逾10倍。雙方合計擁有近4,500位軟體技術人才及近千位業務銷售人員，結合台灣大的電信、AI科技與企業客戶資源，以及精誠深耕多元產業的資訊服務經驗，將進一步擴大企業解決方案的開發、銷售及交付規模，提升企業服務的市場拓展與大型專案承接能力。

台灣大指出，雙方將持續推進「跨售、AI、區域化」三大綜效，擴大既有合作對營收及獲利的貢獻。「跨售」將透過雙方客戶與產品資源的整合，擴大雲端、資安與ICT業務；「AI」將結合台灣大的電信、算力及AI科技能力，以及精誠的軟體開發、系統整合與產業應用經驗，加速企業AI導入及應用服務的商業化；「區域化」則運用精誠在日本、新加坡及東南亞的營運據點與合作網絡，將台灣累積的AI與ICT解決方案拓展至海外市場。

台灣大表示，深化結盟預期自整合首年加速貢獻台灣大每股盈餘（EPS）成長，第二年後效益持續墊高，長期企業資服營收年複合成長率目標達20%以上。

參與本次公開收購的精誠股東，除取得現金對價外，亦可透過持有台灣大股票，台灣大表示，股東可參與台灣大核心電信、企業服務、新科技事業及富邦媒momo等多元事業的未來發展，並間接持續分享精誠成長及雙方策略合作所創造的長期價值。