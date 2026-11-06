沛波財報／前三季 EPS 1.01元 第3季毛利率提升

沛波（6248）6日召開董事會，會中通過第3季暨前三季合併財務報告書。第3季合併營收為18.11億元，較去年同期增加2.6%，第3季稅後淨利4,070萬元，較去年同期增加56.8％。累計前三季營收49.22億元，較去年同期減少15.28%，累計前三季稅後淨利為9,799萬元、年減6.35%，EPS為1.01元。

沛波總經理黃霈櫻表示，第3季受惠於產品組合調整，帶動毛利率提升，進一步推升營業利益及稅後淨利，分別較去年同期成長79.84%及56.85%，獲利表現優於去年同期。此外，公司透過庫藏股買回，減少流通在外股數，亦對每股盈餘表現有所挹注。累計前三季雖受營收規模縮減影響，但營業毛利及營業利益仍較去年同期成長1.37%及23.48%，公司營運獲利結構持續改善。

黃霈櫻表示，公司將持續關注市場變化，依客戶需求妥善安排生產與配送，並審慎控管營運成本及風險，持續以穩健步調推動各項業務。