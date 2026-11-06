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台塑四寶前十月營收1.39兆元、年增23.2% 南亞再寫55個月新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑集團四大公司今日公布10月營收，四家公司單月合計營收1,639億元，月減1.8%、年增62.5%。前十月累計營收1.39兆元，年增23.2%。其中，其中台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）均年月雙增，台塑化（6505）月減、年增。南亞受電子材料出貨升溫助攻，10月營收續寫55個月新高。

台塑化10月營收775.51億元，月減10.8%，年增76%。前十月累計營收6,661.78億元，年增26.2%。台塑化指出，10月營收較上月略減，主因為第二套常壓蒸餾單元（CDU#2）於10月22日起執行定檢，致產品總銷售量較上月減少。

南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，寫55個月新高，其中電子材料營收占比突破六成，達61.5%，成長力道強勁。前十月累計營收2,827.83億元，年增30.5%。南亞指出，10月電子材料營收較9月增加16.2億元，目前各生產線產能趨近滿載，為反應市場需求，穩定調漲售價，並維持高、中、低階各產品的完整產品線，透過銷售組合的優化，再提升平均售價；同時更積極布局下一代先進材料，目前開發與認證情況良好，可望於下階段更進一步貢獻營收。

台化10月營收358.32億元，月增7.3%、年增61.8%。前十月累計營收2,999.61億元，年增22.8%。台化指出，10月PX市況改善，銷售量增加，及萃餘油回售台塑化，合計較9月增加7.8億元；PTA爭取同業減產釋出的客戶需求，月增1.1 億元。另酚酮、PIA、PS 及 ABS 因市況不佳或客戶抗拒高價成本，減少4.2億元；苯自用增加，銷售減少2.1億元。

在產品售價方面，台化指出，受中東情勢緊繃、美國戰略石油儲備偏低及煉油廠歲修等影響，持續推動原油價格上漲，並拉抬石化塑膠產品行情，但下游市況疲弱，客戶抵觸抗拒，產品漲價動能相對受限。

台塑10月營收155.84億元，月增3.8%、年增16.2%。前十月累計營收1,491.28億元，年增1%。台塑指出，10月營收增加主要受中東衝突升溫影響，市場擔憂原油供應中斷，布蘭特原油價格持續上漲，10月累計漲幅高達13.6％，推升原料乙烯、丙烯價格；台塑反應成本，調漲產品售價，10月各主要產品平均價格比9月上漲，幅度介於3-7％。

台塑四寶 營收

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