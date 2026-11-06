威剛營收／10月170.6億元 創歷史單月第三高紀錄

記憶體模組廠威剛（3260）6日公告今年10月合併營收月增8.5%、年增282.3%達170.6億元，創歷史單月營收第三高紀錄。受惠於記憶體上游供應緊俏及公司產品組合優化，累計今年前十月合併營收達1343.7億元，年增222.7%，營收持續攀升。

威剛董事長陳立白表示，隨著全球AI基礎建設及相關應用不斷擴增，記憶體需求早已從HBM延伸至伺服器DRAM、高容量儲存及企業級SSD等領域，帶動DRAM與NAND Flash進入長期性需求成長波段。

由於記憶體原廠的新產能建置及製程轉換均需要時間，展望2027年，記憶體的供應量依舊吃緊，尤其DRAM全年仍將維持從年初缺貨到年底的狀態，甚至供貨缺口會比2026年更為嚴重，價格亦可望維持穩健上行趨勢。