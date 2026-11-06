玉晶光營收／10月21.26億元 年減5.78%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）6日公布10月合併營收21.26億元，月減20.41%，年減5.78%。

玉晶光表示，10月營收衰退主因為適逢中國大陸「十一黃金周」連續假期，受廠區工作天數及物流排程減少影響，產能與出貨天數相對縮短及客戶銷售策略改變，部分機種延後至明年第2季上市所致。

此外，因應新客戶備貨與拉貨需求，公司將進一步加速量產時程與拉升出貨量，全力滿足客戶備貨需求。外界解讀，玉晶光日前私募案引資美商3M United Kingdom Limited，雙方將合作推進3M擴束光學技術（Expanded Beam Optical, EBO）解決方案研發、製造與產能擴充。玉晶光所指的新客戶，應是為3M生產EBO套管預作準備，據了解，未來台灣及中國大陸兩地均會生產相關產品。

玉晶光累計今年前十月合併營收217.62億元，年增8.34%。玉晶光今天股價開低，終場收825元，下滑21元。