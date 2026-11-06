材料營收／10月10.52億元、年增33% 持續推進 Cerdia 收購案

材料*-KY（4763）6日公布10月營收10.52億元，年增33%、月增3%；前十月累計營收97.30 億元，年減14%。

材料指出，下游客戶經過一年以上的庫存調整，整體產業庫存水位已逐步回歸健康區間，預期回補庫存需求可望逐步浮現。公司將依客戶需求調整生產與出貨安排，持續優化交期管理及供應鏈協作，並密切觀察終端需求與各區域市場變化。

在全球布局方面，材料已於9月宣布，董事會通過與黑石集團（Blackstone）旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，擬以現金及股票對價取得Cerdia Holding 100%股權。Cerdia 擁有逾百年纖維素材料製造經驗，全球員工約 1,100 人，並於歐洲及美洲設有生產基地。待交易完成後，濟南大自然新材料營運據點將由中國大陸延伸至德國、美國、巴西及俄羅斯，涵蓋亞洲、歐洲、北美洲與南美洲。

公司預期，結合雙方生產據點、客戶基礎與研發能力，將有助提升生產調度、原料配置及客戶服務彈性，強化因應關稅、物流及地緣政治變化的能力。展望未來，濟南大自然新材料對中長期發展維持審慎樂觀，將持續關注客戶庫存、終端需求與全球貿易環境，彈性調整營運步調，並依規劃推進 Cerdia 交易相關作業，深化全球布局與產品組合，提升長期競爭力。

展望第4季接單動能，材料表示，併購消息公布後，客戶因安全採購心理，紛紛提前拉貨，在訂單放大及價格支撐下，明年價格可望維持相對穩健。