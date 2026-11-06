和椿財報／前三季獲利27.8億元、年增140.6％ EPS 3.06元

和椿（6215） 5日公布2026年第3季財報。受惠半導體、高階AI伺服器及電子製造客戶持續拉貨，和椿第3季營收達11.13億元，年增57.9％，營業利益1.17億元、稅後純益0.94億元、每股純益（EPS）1.14元，年增率分別為134％、81.8％、81％，單季營收、獲利創歷史新高。

累計前三季營收達27.88億元、營業利益3.03億元、稅後純益2.5億元、EPS 3.06元，年增率分別為55.4％、149.2％、140.6％、140.9％，前三季獲利已超越去年全年稅後EPS 2.08元。

和椿表示，AI基礎建設持續推進，帶動半導體測試及高階伺服器相關設備及自動化次系統（Subsystem）出貨比重提升，加上公司持續優化產品組合、供應鏈管理及生產效率，營運規模擴大效益逐步顯現，挹注公司第3季單季營業利益率、稅後淨利率分別為10％、8％，均較上季及去年同期提升。

觀察產業趨勢，PCBA製程正朝線上化、自動化及整線整合發展；半導體測試設備則因AI與高效能運算晶片測試需求增加，朝大尺寸及新型測試設備方向演進。上述趨勢顯示電子製造與半導體產業對設備效能、精度及系統整合能力的要求持續提高，具備自動化設備與次系統整合能力的和椿科技(Aurotek)，將持續掌握相關業務拓展機會。

展望2026年第4季與未來，和椿對整體營運成長深具信心。和椿同步公布2026年10月營收3.47億元，月增5.9％、年增51.96％，累計前十月營收達31.35億元，年增55.0％。和椿長期深耕自動化關鍵零組件、控制器及設備整合，從零組件供應延伸至自研模組與次系統，再結合機器人自動化方案，持續提升產品整合度與服務深度，為中長期營運發展奠定基礎。