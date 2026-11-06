展碁國際營收／10月36億元、月增6.9% 創歷史新高

展碁國際（6776）公布2026年10月合併營收達新台幣36.02億元，創歷史新高，月增6.9%、年增30.6%；累計今年1至10月合併營收達新台幣325.73億元，較去年同期成長35.7%。繼第3季及前三季獲利雙創歷史新高後，10月營收再創佳績，展現公司拓展產品布局、深化通路經營的成果。

在商用市場方面，隨著AI技術加速導入企業營運，帶動資訊設備升級與數位轉型需求，展碁積極整合旗下代理品牌、產品資源、技術支援及售後服務能力，從產品供應逐步延伸至整合性解決方案。目前亦持續與多家大型企業洽談合作，拓展企業端AI應用業務。

家電市場方面，展碁近年積極擴充代理品牌與產品線，建立涵蓋大家電、小家電及智慧生活產品的多元化產品組合。旗下代理LG家電10月銷售表現亮眼，小家電營收年增40.6%，大家電亦年增7.1%。此外，隨著小米跨足台灣大型家電市場，展碁引進具價格競爭力的小米洗衣機，獲得市場正面迴響，進一步擴大家電產品布局。

家電市場的拓展除擴充品牌與產品線外，更著重通路經營、供應鏈管理、物流配送及售後服務的整合。目前已與大型家電通路建立合作，並持續深化電商平台與實體門市布局，透過商品組合調整、檔期促銷及庫存管理，提升銷售表現與商品周轉效率。

展望未來，展碁規劃於年底在桃園增設家電暢貨中心，持續拓展實體銷售通路，提升庫存去化與商品流通效率，掌握年底至明年春節期間的家電換購商機。同時，將深化AI應用、企業數位轉型及智慧生活等領域布局，在擴大營收規模的同時，兼顧獲利品質、資金運用效率與風險管理，為公司長期成長奠定穩健基礎。