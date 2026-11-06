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八貫營收／10月2.9億元、年增53.9％ 創同期新高
八貫（1342）今日公告2026年10月營收2.9億元，年增53.9％；前十月累計營收31.4億元，年增37.5％。
八貫表示，今年10月台灣適逢兩個連續假期，加上颱風擾局，導致製造業實質工作與出貨天數減少。不過八貫10月營收僅月減4％，係因醫療與軍工產品10月營收較上月分別成長8％與66％，與航太航海維持穩健出貨而受益。
此外，10月四大產品營收，較去年同期仍維持雙位數成長。其中軍工產品10月營收年增290％，成長動能最為突出。
八貫前十月累計月營收31.4億元，年增37.5％。八貫表示，主因係四大產品線累計前十月年增與占比，均維持雙位數成長。其中，成長幅度依序為戶外、醫療與航海航太產品，雖軍工產品於營收低基期基礎，前十月累計營收年增仍達35％。
展望第4季，八貫指出，歐美品牌客戶因應聖誕節與年底假期等節慶採購季節，將推升終端備貨與拉貨力道，公司將持續優化產線降低營業成本，以期推升第4季毛利率表現，力拚全年獲利續登峰。
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