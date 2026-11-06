研華營收／10月年增88.42% 創歷史新高

研華（2395）6日公布2026年十月份合併營收為新台幣113.36億元，較去年同期營收60.16億元年增88.42%，單月營收創歷史新高。累計研華十月合併營收達902.88億元，較去年同期營收589.77億元，年對年增長53.09%。

十月營收以區域別而言，北美及韓國市場表現最突出，分別年增118%、112%；歐洲、中國大陸、台灣、日本及新興市場成長動能強勁，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為56%、95%、70%、44%及22%。各事業群表現而言，均為雙位數年增，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation)、嵌入式事業群 (Embedded Sector)、及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)分別年增82%、24%、91%、及27%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別增長124%及53%。

累計前十月營收來看，各區域市場表現均雙位數年增，北美、歐洲、中國大陸、台灣、日本、韓國及新興市場分別成長65%、38%、59%、72%、32%、66%及26%。各事業群表現方面，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 表現持續維持雙位數年增，分別為53%及25%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體較去年同期增長46%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT) 與應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)分別年增65%和23%。而智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 亦為個位數年增。