智邦營收／10月再創新高 衝上446.6億元

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數重挫12%，台積電（2330）ADR同步暴跌逾10%，台股6日遭遇史上罕見賣壓，權值二哥聯發科（2454）開盤也以跌停價3,115元開出。不過，9時30分後低檔買盤陸續進場，聯發科順利打開跌停，股價持續向上拉抬，接近13時一度翻紅至3,480元，成為大盤跌點收斂的重要權值股之一。

2026-11-06 13:11