聽新聞
0:00 / 0:00
智邦營收／10月再創新高 衝上446.6億元
智邦（2345）6日公布10月營收，達446.63億元，再創單月新高，連續三個月營收超過400億元。
智邦10月營收446.62億元，較9月成長10.6%，較去年同期成長91.2%，較8月歷史新高紀錄408.7億元，更上層樓，再創單月新高，累計前十月營收為3,310.65億元，年增65.8%。
近期智邦股價回檔，今日受大盤影響，一度落入跌停，終場下跌100元，收1,280元。
法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，加上新產品持續出貨，可望推升第4季營收再創單季新高。
因應客戶訂單持續成長，智邦近期董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限為1,000萬股，將作為充實營運資金及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。
光是10月，智邦持續追加各項預算，總投資就近163.8億元，包含「國際AI智慧園區」產業專區二興建辦公大樓，從2021年規劃預算33.4億元，追加預算後，總投資金額來到66.26億元；興建南寮廠房，預計投資金額約67.4億元；子公司Accton Technology SG（負責新加坡及馬來西亞生產基地）採購生產設備約30.13億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。