聯發國際財報／前三季EPS 2.51元 UG年底拚全球百店

聯發國際（2756）6日董事會通過第3季財報，單季合併營收3.00億元，年減11.24%，稅後純益2,359.8萬元，年減35.47%，每股純益（EPS）0.97元；累計前三季合併營收9.17億元，年增9.18%，稅後純益6,081.8萬元，年減7.92%，EPS為2.51元。

展望未來，聯發國際表示，旗下旗艦品牌Sharetea歇腳亭全球門市達500家，履創佳績的新時尚茶飲品牌UG全球門市100店目標預計年底前完成。此外，餐食新品牌「小滿上鍋」也將於11月中旬登場。未來結合Sharetea成熟的全球加盟平台網絡與UG的品牌拓展能力，同步推進海外展店、單店經營優化及供應鏈整合，為2027年擴大營運規模蓄積動能。

聯發國際表示，UG持續展現強勁的營運動能，平均單店月營收在150萬元以上，北美門市也展現優異的單店經營表現，為持續展店奠定基礎，隨著台灣、美國、加拿大、香港、馬來西亞、澳洲等市場布局推進，UG將透過明星商品、品牌營銷、會員經營及數位化管理，提升顧客回購與門市營運表現。

除了茶飲事業穩步前進外，聯發國際今年積極布局的餐食事業也有初步成果，全新亞洲個人鍋物品牌「小滿上鍋」將於11月11日在新北市板橋區開出旗艦首店，讓消費者不必遠赴海外，也能品味多元亞洲風味。

聯發國際也持續推進「新峰肉骨茶」及其他品牌合作規劃，布局亞洲鍋物、南洋餐食、國民美食、烘焙與茶，逐步建立可複製、可擴張的餐飲全球營運模式，並加快出海布局。聯發國際茶飲和餐食事業並進，營運布局更趨完整。

供應鏈事業方面，聯發國際亦積極進行全球策略投資與合盟，未來除支援集團品牌發展、提升品質與供貨效率，也將拓展外部餐飲市場，建立具獨立營運及獲利能力的第三大成長引擎。

聯發國際表示，2026年是茶飲、餐食與供應鏈三大成長引擎逐步成形的重要轉折年，透過「品牌、展店、供應鏈、策略投資」四個成長飛輪相互帶動，強化品牌競爭力並拓展海內外市場。隨著UG全球門市邁向百店、餐食新品牌登場及供應鏈布局推進，三大事業綜效可望於2027年進一步顯現，帶動集團營運規模與獲利能力同步提升，開啟下一階段成長。