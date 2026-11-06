尖點財報／前三季每股稅後純益6.18元 擴產布局加速推進

尖點（8021）董事會於6日通過2026年第3季財務報告，並於下午召開法人說明會。第3季合併營收達新台幣23.31億元，季增27.65%、年增99.44%，創單季歷史新高。單季營業毛利達10.01億元，毛利率提升至42.95%，較去年同期31.32%增加11.63個百分點，反映高階產品比重提升及規模經濟效益逐步顯現。單季營業費用為3.06億元，費用率降至13.12%，帶動營業利益達6.91億元，季增34.84%，年增271.43%。歸屬於母公司業主淨利達4.28億元，占營收比重為18.36%，較去年同期9.36%顯著成長，單季每股稅後純益達新台幣2.92元。

累計2026年前三季合併營收達54.96億元，年增79.11%，歸屬母公司業主淨利為8.99億元，年增275.12%，累計每股稅後純益新台幣6.18元，整體營運維持強勁成長動能。

公司說明，受惠於全球AI伺服器高效能運算（HPC）及高速通訊市場需求持續成長，帶動高階PCB鑽孔加工需求提升，加上新產能逐步開出及高階產品比重增加，公司第3季營收創歷史新高，獲利能力亦同步提升，展現營運規模擴大與產品組合優化的雙重效益。

在產品組合方面，前三季高階鍍膜鑽針累計占比達56%，提前超越原訂全年平均55%的目標。隨著AI及高效能運算帶動PCB朝高層數、厚板及高階材料發展，對鑽針性能與加工精度的要求持續提升，進一步推升高附加價值產品需求。

為支應中長期成長及高階產能擴充需求，尖點科技已順利完成2026年度資本市場籌資計畫，包括第三次無擔保轉換公司債募集新台幣6.52億元，以及現金增資發行普通股400萬股、每股發行價格388元，募集新台幣15.52億元，合計募集資金約22.04億元。現金增資股款已於10月30日全數收足，新股並於今日正式上市。相關資金將主要用於擴充高階鍍膜鑽針產能，強化公司中長期成長動能。

展望未來，隨著AI伺服器、高效能運算及高速通訊需求持續成長，主要客戶積極擴充高階PCB產能，公司亦加速推進擴產計畫。鑽針月產能預計2026年底達4,500萬支，隨著台灣中壢及上海新廠陸續建置，規劃2027年底提升至7,000萬支，2028年底進一步達9,000萬支，以支應中長期市場需求。

鑽孔服務方面，公司亦將配合客戶高階PCB產能擴充，持續擴大規模並提升高階板材加工能力。同時，持續投入高縱橫比鑽針、高性能鍍膜及精密加工技術，進一步提升產品與服務的附加價值，帶動鑽針及鑽孔服務兩大業務持續成長。