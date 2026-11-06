快訊

台股重挫 謝金河指「台灣掃到颱風尾」：有護國神山相對有抵抗力

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

聽新聞
0:00 / 0:00

尖點財報／前三季每股稅後純益6.18元 擴產布局加速推進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

尖點（8021）董事會於6日通過2026年第3季財務報告，並於下午召開法人說明會。第3季合併營收達新台幣23.31億元，季增27.65%、年增99.44%，創單季歷史新高。單季營業毛利達10.01億元，毛利率提升至42.95%，較去年同期31.32%增加11.63個百分點，反映高階產品比重提升及規模經濟效益逐步顯現。單季營業費用為3.06億元，費用率降至13.12%，帶動營業利益達6.91億元，季增34.84%，年增271.43%。歸屬於母公司業主淨利達4.28億元，占營收比重為18.36%，較去年同期9.36%顯著成長，單季每股稅後純益達新台幣2.92元。

累計2026年前三季合併營收達54.96億元，年增79.11%，歸屬母公司業主淨利為8.99億元，年增275.12%，累計每股稅後純益新台幣6.18元，整體營運維持強勁成長動能。

公司說明，受惠於全球AI伺服器高效能運算（HPC）及高速通訊市場需求持續成長，帶動高階PCB鑽孔加工需求提升，加上新產能逐步開出及高階產品比重增加，公司第3季營收創歷史新高，獲利能力亦同步提升，展現營運規模擴大與產品組合優化的雙重效益。

在產品組合方面，前三季高階鍍膜鑽針累計占比達56%，提前超越原訂全年平均55%的目標。隨著AI及高效能運算帶動PCB朝高層數、厚板及高階材料發展，對鑽針性能與加工精度的要求持續提升，進一步推升高附加價值產品需求。

為支應中長期成長及高階產能擴充需求，尖點科技已順利完成2026年度資本市場籌資計畫，包括第三次無擔保轉換公司債募集新台幣6.52億元，以及現金增資發行普通股400萬股、每股發行價格388元，募集新台幣15.52億元，合計募集資金約22.04億元。現金增資股款已於10月30日全數收足，新股並於今日正式上市。相關資金將主要用於擴充高階鍍膜鑽針產能，強化公司中長期成長動能。

展望未來，隨著AI伺服器、高效能運算及高速通訊需求持續成長，主要客戶積極擴充高階PCB產能，公司亦加速推進擴產計畫。鑽針月產能預計2026年底達4,500萬支，隨著台灣中壢及上海新廠陸續建置，規劃2027年底提升至7,000萬支，2028年底進一步達9,000萬支，以支應中長期市場需求。

鑽孔服務方面，公司亦將配合客戶高階PCB產能擴充，持續擴大規模並提升高階板材加工能力。同時，持續投入高縱橫比鑽針、高性能鍍膜及精密加工技術，進一步提升產品與服務的附加價值，帶動鑽針及鑽孔服務兩大業務持續成長。

尖點 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穎崴財報／前三季每股稅後純益66.85元 第3季EPS為28.55元

華通財報／前三季EPS達4.31元 光模組類載板新產能逐季開出

臻鼎營收／10月271.97億元創高 11月10日公布財報展望

相關新聞

沛波財報／前三季 EPS 1.01元 第3季毛利率提升

沛波（6248）6日召開董事會，會中通過第3季暨前三季合併財務報告書。第3季合併營收為18.11億元，較去年同期增加2.6%，第3季稅後淨利4,070萬元，較去年同期增加56.8％。累計前三季營收49.22億元，較去年同期減少15.28%，累計前三季稅後淨利為9,799萬元、年減6.35%，EPS為1.01元。

聯發國際財報／前三季EPS 2.51元 UG年底拚全球百店

聯發國際（2756）6日董事會通過第3季財報，單季合併營收3.00億元，年減11.24%，稅後純益2,359.8萬元，年減35.47%，每股純益（EPS）0.97元；累計前三季合併營收9.17億元，年增9.18%，稅後純益6,081.8萬元，年減7.92%，EPS為2.51元。

尖點財報／前三季每股稅後純益6.18元 擴產布局加速推進

尖點（8021）董事會於6日通過2026年第3季財務報告，並於下午召開法人說明會。第3季合併營收達新台幣23.31億元，季增27.65%、年增99.44%，創單季歷史新高。單季營業毛利達10.01億元，毛利率提升至42.95%，較去年同期31.32%增加11.63個百分點，反映高階產品比重提升及規模經濟效益逐步顯現。單季營業費用為3.06億元，費用率降至13.12%，帶動營業利益達6.91億元，季增34.84%，年增271.43%。歸屬於母公司業主淨利達4.28億元，占營收比重為18.36%，較去年同期9.36%顯著成長，單季每股稅後純益達新台幣2.92元。

AI需求持續帶動記憶體缺貨 威剛10月營收再創歷史單月第三高

記憶體模組領導品牌威剛今日公布10月合併營收月增8.5%、年增282.3%達170.6億元，創歷史單月營收第三高紀錄，主因受惠於記憶體上游供應緊俏及公司產品組合優化；累計今年前十月合併營收達1343.7億元，年增222.7%，公司看好全年營運表現持續攀升。

聯發科開跌停3,115元後強勢拉升！盤中頻頻翻紅 能否逆勢收高？

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數重挫12%，台積電（2330）ADR同步暴跌逾10%，台股6日遭遇史上罕見賣壓，權值二哥聯發科（2454）開盤也以跌停價3,115元開出。不過，9時30分後低檔買盤陸續進場，聯發科順利打開跌停，股價持續向上拉抬，接近13時一度翻紅至3,480元，成為大盤跌點收斂的重要權值股之一。

大盤大地震 建榮、富喬相對抗跌

台股今日大盤大跌，不過建榮（5340）與富喬（1815）等相對抗跌，盤中甚至一度翻紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。