國票金獲利／10月自結月減逾7成 子公司單月「降溫」

國票金（2889）6日公告10月自結盈餘，單月稅後純益僅約7,956萬元，與上月稅後純益3億4,579萬元相比，月減76.99%，其中，主要是子公司國票證券在10月單月獲利「降溫」、加上創投轉投資國旺租賃虧損進一步擴大，使得國票金單月獲利呈現衰退，不過，證券仍然是挹注金控獲利的重要關鍵，累計國票金前十月來到稅後純益37.72億元、年增99.92%，每股稅後純益1.03元。

從主要子公司獲利表現來看，國際票券部分，10月單月稅後純益約1.22億元、月減32%，今年前十月稅後純益22.63億元、年增41.64%。

國票金表示，主要是票券業務承銷量、部位評價及利息淨收益提升，獲利維持穩健；債券業務方面，美國聯準會在今年9月重啟升息，外幣RP成本走揚，雖然10月進行外幣債券置換、認列處分損失，但台、外幣債券養券收益維持正貢獻，獲利仍較去年同期大幅增長；股權業務受惠AI產業需求成長，帶動台股表現亮眼，挹注股票及可轉債部位獲利，加上OCI部位股息收益貢獻，收益顯著成長。

另外，子公司國票證券10月稅後純益約2.05億元、月減54.69%。不過，今年前十月稅後純益34.61億元，仍較去年同期大幅成長228.57%，主要受惠於台股交投持續活絡，市場成交金額明顯擴大，帶動該公司經紀業務手續費收入及融資、融券等利息收益倍增；自營業務方面，期貨衍生性商品、股票及認購（售）權證等各類部位操作得宜，投資績效良好，相關收益大幅增加。

至於創投子公司部分，今年前十月本業獲利1.14億元，較去年同期減少46.41%，主因部分投資個股的處分及評價利益較去年同期減少。此外，在大陸轉投資的國旺租賃，因當地經濟表現仍顯疲弱，基於穩健保守原則，增加提列壞帳損失準備，導致國票創投整體獲利轉為虧損，前十月稅後虧損近2.9億元，虧損進一步擴大。