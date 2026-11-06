AI需求持續帶動記憶體缺貨 威剛10月營收再創歷史單月第三高

記憶體模組領導品牌威剛今日公布10月合併營收月增8.5%、年增282.3%達170.6億元，創歷史單月營收第三高紀錄，主因受惠於記憶體上游供應緊俏及公司產品組合優化；累計今年前十月合併營收達1343.7億元，年增222.7%，公司看好全年營運表現持續攀升。

威剛董事長陳立白表示，隨著全球AI基礎建設及相關應用不斷擴增，記憶體需求早已從HBM（高頻寬記憶體）延伸至伺服器DRAM（動態隨機存取記憶體）、高容量儲存及企業級SSD（固態硬碟）等領域，帶動DRAM與NAND Flash（快閃記憶體）進入長期性需求成長波段。由於記憶體原廠的新產能建置及製程轉換均需要時間，展望2027年，記憶體的供應量依舊吃緊，尤其DRAM全年仍將維持從年初缺貨到年底的狀態，甚至供貨缺口會比2026年更為嚴重，價格亦可望維持穩健上行趨勢。

從產品營收結構來看，威剛10月DRAM產品營收貢獻仍逾七成達70.2%，SSD占比為25%，記憶卡、隨身碟及其他產品則合計占4.8%。累計今年前10月，DRAM營收比重為68.3%，SSD營收貢獻26%，記憶卡、隨身碟及其他產品為5.7%。