聯發科開跌停3,115元後強勢拉升！盤中頻頻翻紅 能否逆勢收高？

美股AI股遭遇史詩級賣壓，費半指數重挫12%，台積電（2330）ADR同步暴跌逾10%，台股6日遭遇史上罕見賣壓，權值二哥聯發科（2454）開盤也以跌停價3,115元開出。不過，9時30分後低檔買盤陸續進場，聯發科順利打開跌停，股價持續向上拉抬，接近13時一度翻紅至3,480元，成為大盤跌點收斂的重要權值股之一。

台股6日盤中一度狂瀉3,737.67點，下探37,837.05點，刷新盤中單日最大跌點紀錄。隨著台積電（2330）、聯發科等大型權值股陸續打開跌停板，大盤跌點也從逾3,700點一度收斂至1,138.89點，重新挑戰4萬點關卡。

聯發科AI資料中心布局持續加速。繼今年延攬有「CoWoS之父」之稱的台積電前研發副總余振華擔任顧問後，聯發科4日再宣布，延攬擁有37年半導體經驗的英特爾前執行副總裁Navid Shahriari，將於11月9日正式加入，出任資深副總經理。

Navid Shahriari曾在英特爾服務37年，熟悉晶片設計、先進製程、封裝及測試技術，未來將帶領聯發科先進製程暨良率、設計技術協同優化、先進測試與封裝等團隊，並深化與台積電等供應鏈夥伴合作。

兩大先進封裝重量級人物先後加入，凸顯聯發科積極補強AI ASIC從晶片設計、先進製程到封裝測試及量產整合的能力。法人也認為，短期資料中心建置計畫可能因政策不確定性遞延，但不代表AI需求消失，ASIC、高速傳輸及電源管理仍具長期成長機會。

此外，聯發科副董事長暨執行長蔡力行3日在「2026臺灣周」公開喊話：「請大家買聯發科股票。」並指出，聯發科過去25年股東總報酬約153倍，年複合報酬率約22%，未來仍有成長空間，但投資人需要有耐心。聯發科能否在大盤劇烈震盪後延續反彈，後續仍須觀察市場信心及AI業務進展。