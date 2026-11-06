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上市櫃公司10月營收陸續揭曉 法人預期這些族群將成亮點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影
台股今天受美國期中選舉美股大跌影響，開盤重挫3700點，盤中稍微收斂。記者曾原信／攝影

上市櫃公司10月營收陸續揭曉，隨人工智慧（AI）伺服器拉貨強勁，法人預期，組裝代工、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工等相關受惠與高階封測訂單溢出供應鏈，可望繳出亮麗成績單，成為產業亮點。

另一方面，受到成本推動價格上漲的智慧手機、個人電腦及消費電子銷量下跌 影響逐步顯現，相關供應鏈訂單下滑使第3季出貨季減達二位數的產品類別眾多，智慧手機僅靠蘋果新機撐場面，營收表現仍處於疲弱狀態。

投顧法人分析，AI伺服器即將進入Vera Rubin平台量產，是否出現量產延宕或良率調整，恐造成10月廠商營運表現不確定性明顯提高，鴻海（2317）、廣達（2382）L11整櫃出貨比重大，營收表現可望維持高檔水準，銅箔基板廠受惠漲價效應，營收表現成長亦可期待。

AI 對硬體的供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、印刷電路板到被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序拜AI需求推動，展開供需吃緊與漲價市況循環。

法人指出，雖然下半年電子廠商面臨個人電腦、智慧手機等需求走弱疑慮更加明顯，所幸AI需求維持熱絡，部分系統組裝廠商端視AI伺服器出貨櫃數變化，AI占比較高族群下半年營收月增動能仍可望持續發酵。

營收 法人 族群

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