AI 放緩疑慮引發恐慌賣壓 資服概念股相對抗跌

美國中期選舉結束，民主黨拿下國會兩院，並傳出將推出AI限制法令，放緩資料中心搭建速度，引發半導體類股恐慌賣壓，費半、台股同步大跌。在恐慌氣氛下，資訊服務族群卻是相對抗跌，法人指出，即便資料中心真的因法令放緩，AI應用卻仍是持續在進行開發，隨著更多應用落地，資服族群將成最大受惠者。

法人表示，目前AI應用仍處在發展初期，具有很大的成長空間，且民主黨法令對其影響相對較小，因此資金從半導體族群流出後，便轉向成長空間較大且股價位階相對低，具防禦性質的資服概念股，其中龍頭精誠（6214）大漲近8%，10月營收創新高的邁達特也漲逾半根漲停板。

邁達特（6112）先前也指出，受惠於企業AI應用需求持續升溫，加上國內金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求，將成為接下來業績成長主旋律。