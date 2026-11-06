大盤大地震 建榮、富喬相對抗跌

台股今日大盤大跌，不過建榮（5340）與富喬（1815）等相對抗跌，盤中甚至一度翻紅。

建榮盤中震盪，開盤遭打落跌停，但一度翻紅，最高來到86.8元。

PCB上游玻纖一貫廠富喬開盤同樣也跌停，但在盤中也一度上漲，最高達125.5元。

富喬前三季每股稅後純益3.41元。該公司持續看好高階電子材料需求並擴充產能，今年7月5日已於泰國北柳府 Apex Green 工業園舉行第一期新廠動土典禮。其董事長張元賓表示，這次總投資金額約31億元，產能皆己被客戶訂滿。

上述新廠將導入先進製程，主要生產高階玻纖布產品，應用涵蓋AI伺服器、低軌衛星、IC 載板等相關領域，預計於2027年第3季量產，未來將結合區域供應鏈優勢，就近服務東南亞客戶，並預計明年下半年挹注集團營收與獲利。