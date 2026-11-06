台表科受惠 AI 需求 法人上修今年 EPS 至12.4元

台表科（6278）9月營收獲利明顯跳升，市場法人指出，主要受惠消費性提前拉貨以及DDR5、美系手機與車用產品出貨增加；第3季整體營收優於預期，主要係部分產品反應新報價，同時DDR5部分訂單改採不帶料方式，預期單季毛利率有望大幅季增。

展望第4季營運，分析師認為，由於9月提前拉貨，加上10月假期將導致10月營收可能小幅月減，11、12月再重回成長，未來消費性需求仍偏弱，未來成長動能來自非消費應用，其中，受惠AI需求成長，公司DDR5的第3季出貨量季增30%，明年將隨中系與美系客戶擴產規劃達到雙位數年增。

雖目前因料況較難掌握，部分訂單改為不帶料，儘管未來維持目前營收占比，毛利率仍有望大幅提升。光通訊方面，既有客戶800G已開始放量，1.6T由原先明年第2季試產提前至。

明年也將新增其他美系客戶，新增客戶規模都比現有規模大，光通訊成長潛力最大。

為因應龐大需求，台表科持續上修今年資本支出，明年也將有望超過今年水準下，市場上修今年營收至550億元、年增10%，每股獲利也上修至12.4元。