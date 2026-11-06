買盤趁崩跌搶進12檔撿漏股 台積電跌幅收斂

民主黨在美國期中選舉取得壓倒性勝利，根據CNBC報導，多名民主黨高層領導人呼籲限制資料中心和人工智慧建設，美股昨夜爆發AI股大逃殺，台股今天開盤後即大跌逾3700點，引發股民恐慌。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，短期來看，這樣的波動可能會讓台灣半導體及晶片供應鏈體系受到比較強烈的衝擊；但從中長期來看，AI應用已經逐漸普及，他對台灣半導體產業發展仍抱持一定信心。

2026-11-06 10:33