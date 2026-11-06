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買盤趁崩跌搶進12檔撿漏股 台積電跌幅收斂

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影
受到美股大跌影響，台股今天開盤後下殺逾3700點一片慘綠，台積電一度跌停。記者林澔一／攝影

台股今日早盤重挫，但仍有買盤積極進場承接，開盤交易一小時內，成交量逾1萬張且超過昨日者包括：台新新光金（2887）、台積電（2330）、台企銀（2834）、元大金（2885）、彩晶（6116）、彰銀（2801）、台中銀（2812）、英業達（2356）、廣達（2382）、康霈*（6919）及遠東銀（2845）等12檔。

這12檔股票早盤第一小時隨量增而跌幅收斂，康霈曾回到平盤，台積電跌幅收斂到6%以內。法人表示，由於這次崩跌來自投資人心理層面較大，對AI發展的基本面影響應不大，所以出現買盤勇於承接，各檔標的具不同基本面，投資人不宜盲目成接或搶進，還是應該了解公司基本面成長性。

台積電 英業達 廣達 台企銀 台新新光金

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