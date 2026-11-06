強盛新賣子公司估損逾2千萬、股價卻大漲近9% 買方新紡有董事提異議
上市紡織股強盛新（1463）、新紡（1419）同步公告染整業務股權交易，強盛新將出售強盛染整100%股權予新紡，預估認列處分損失約2,229萬元，消息公布後，兩家公司6日股價走勢卻呈現兩樣情。強盛新早盤一度衝上18.95元，最高漲幅達8.91%；反觀新紡盤中最低來到61.5元，跌幅達3.45%。
強盛新表示，此次出售強盛染整股權，主要是為調整業務布局及提升資產配置彈性，交易對象新紡為關係人。新紡則表示，取得強盛染整全部股權，主要是配合整體營運規劃及強化資源整合，未來將進一步整合染整業務及相關生產資源。
根據公告，新紡董事會通過向強盛新投資控股取得強盛染整普通股1,111.57萬股，預計交易金額約7,362萬至8,998萬元，實際價金將依交割日淨資產及評價調整數決定。強盛新投資控股為新紡採權益法認列的關聯企業，強盛染整則是由強盛新投資控股獨資成立，此次交易屬關係企業間的股權移轉。
值得注意的是，新紡董事會雖然通過收購案，但有董事對交易提出異議，認為考量染整業未來發展性，宜審慎評估。
除了收購強盛染整股權，新紡同日也公告擴大桃園廠房租賃範圍，將向強盛新旗下宜盛資產管理承租桃園市大園區大工路126號土地及廠房，租賃面積達1萬6,886坪，使用權資產金額約2.78億元，租期自2027年1月1日至2029年12月31日，為期三年。
新紡表示，承租廠房主要作為染整廠、研發中心及倉儲使用，除滿足污水處理需求，也有助於降低物流成本。依公告租賃條件估算，三年名目租金約3億元。
配合擴大廠房租賃範圍，新紡也同步提前終止原有工廠租約。此次透過收購染整業務股權、擴大廠房租賃及調整原有租約，進一步整合相關營運資源。
根據公告，強盛染整與宜盛資產管理均涉及強盛新投資控股今年2月1日的公司分割安排，其中宜盛資產管理取得相關土地及房屋，當時公允價值約4.43億元。此次交易完成後，新紡將直接持有強盛染整全部股權，並透過租賃方式使用相關廠房。
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